كربلاء تضع اجهزة خاصة لتحديد دخول السيارات الى مركز المدينة  القديمة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء السبت ، عن وضع اجهزة الكترونية متطورة مهامها تحديد دخول السيارات الى مركز المدينة القديمة ،وتستخدم لأول مرة في المحافظة في ثلاثة شوارع مهمة .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية أعدت خطة جديدة لفتح المدينة والتي ستكون من خلال شارع المحافظة ، مع وضع أجهزة خاصة للتوقف المحدد للمركبات “.

وأوضح إن “هذه الاجهزة الخاصة تستخدم للمرة الاولى في المحافظة ، وستكون موزعة على شارع الامام العباس عليه السلام ، وشارع الجمهورية ، وشارع الامام الحسين عليه السلام “.

وأضاف إن “هذه الخطة جاءت من أجل حماية مصالح أهالي كربلاء ، وإعادة انعاش الوضع الاقتصادي في المحافظة “.