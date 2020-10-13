كربلاء تضع اجهزة استشعار لكشف المصابين بـ فايروس كورونا

المستقلة / – وضعت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة أجهزة استشعار عند المنافد الخارجية للمحافظة .

وقال محافظة كربلاء نصيف الخطابي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ، ان هذه الاجهزة ستقوم بكشف درجة حرارة الجسم للشخص الذي يمر تحتها لمعرفة ما اذا كان مصابا بفيروس كورونا ام لا وكذلك تستطيع تشخيص المواد المحظورة التي يحملها من خلال كاميرات تدار من قبل رجل الامن .

واضاف ان هذه الاجهزة اكثر دقة من التفتيش اليدوي وستقلص الجهد التي تبذله الجهات الامنية كما انها تسجل عدد الوافدين الى المحافظة .