كربلاء تشهد أول ولادة طبيعية من أم مصابة بفيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. شهد مستشفى النسائية والتوليد التعليمي بكربلاء ، ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا ، في ولادة طبيعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة .

وقال مديرالمستشفى ، الدكتور إبراهيم الركابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” سيدة في العقد الثالث من العمر ، وهي حامل في شهرها التاسع ، قد وضعت طفلها الأول في ولادة طبيعية لها دون الحاجة للتداخل الجراحي ” ،

وأشار الى إنه ” تم تحويلها من ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية كونها مصابة بفيروس كورونا ، الى ردهة الشفاء في مستشفى الولادة ، مع ظهور أعراض الولادة عليها ” .

وأضاف ، إن “المواطنة قامت بإرضاع وليدها ، وخرجا من المستشفى عائدين إلى ردهة الحميات وهما بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر “.