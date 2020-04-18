كربلاء تشمل جميع منتسبي الكوادر الصحية بقطع اراضي سكنية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم السبت ، عن شمول جميع الكوادر الصحية بمختلف عناوينهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية لهم “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) نحن “نقدر عاليا هذه الأعمال البطولية التي يقومون بها ، والتي كان لها الأثر الفاعل مع الإجراءات التي قام بها إخوانهم في القوات الامنية بالسيطرة على هذا الوباء العالمي ، الذي أثر بشكل كبير على أكثر البلدان الغربية تقدما وتطورا من ناحية الخدمات والمنشآت الصحية “.

وأوضح إن ” هذه الأعمال ، لا تقدر بثمن ، وهم يعرضون أنفسهم للخطر ، سواء أثناء فحص المواطنين ، أو معالجة الحالات المصابة “.

وأضاف إن ” مبادرته في توزيع قطع الأراضي السكنية بينهم ، ماهي إلا استحقاقهم ، وهذا أقل ما نقدمه تجاههم ” ،مؤكداً إن ” هذه القطع ستشمل جميع منتسبي دائرة صحة كربلاء بمختلف عناوينهم الوظيفية “.

من جانبه قال مدير عام صحة كربلاء صباح الموسوي ، إن “شمول الكوادر الصحية بمختلف عناوينهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية ، دافعا وحافزا معنويا لمزيد من الجهد والعطاء والرقي بالخدمات المقدمة لمواطني المحافظة وزائريها “.