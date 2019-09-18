كربلاء تسعى لإحياء الصناعات التراثية بالتعاون من الامم المتحدة

( المستقلة ) / علي النصر الله / …كشف نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، اليوم الأربعاء، عن سعي الحكومة المحلية إنشاء سوق تجاري لإحياء الصناعات التراثية الكربلائية، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة .

وقال الميالي لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه وفد بعثة الأمم المتحدة ، ناقشنا مع الوفد إمكانية انشاء سوق تجاري لإحياء الصناعات التراثية الكربلائية “.

وأضاف إن “الغاية من سعي حكومة كربلاء لإحياء الصناعات التراثية كون المحافظة محط انظار العالم واهتمام المنظمات الدولية “.

وتعد الاسواق القديمة في مدينة كربلاء المقدسة أحد أهم الآثار التاريخية التي تدل على مدى عراقة هذه المدينة من ناحية ،ومدى حيويتها وفاعليتها التجارية على مر العصور الإسلامية من ناحية أخرى ،وفي السبعينات من القرن الماضي ، وبسبب فتح شوارع جديدة والهدم الذي طال مركز المدينة ، أزيلت الكثير من الأسواق التاريخية القديمة ومنها سوق التجار ، سوق الحسين ، سوق العباس ، سوق باب القبلة وغيرها “.