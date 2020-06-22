كربلاء تسجل 82 إصابة جديدة وشفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أفاد مصدر طبي في صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن “المحافظة سجلت 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا ، بموازاة ثلاثة حالات شفاء .

وذكر المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1808) إصابة في العراق ، ضمنها 82 إصابة في محافظة كربلاء “. وقال كما “سجلت كربلاء شفاء ثلاث حالات من فيروس كورونا “.