كربلاء تسجل 50  إصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الخميس ، تسجيل 50 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا في المحافظة ، وهي أعلى الإصابات للمحافظة منذ تفشي الفيروس في العراق .

وذكر إعلام الصحة في تصريح لــــ ( المستقلة ) في أعلى الاصابات منذ تفشي فيروس كورونا في العراق ، سجلت كربلاء 50 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا وحسب البيان الوزاري المشار للموقف الوبائي لهذا اليوم “.

وقال كما سجلت كربلاء بموازاة الاصابات الجديدة ، شفاء 32 حالة والتهيئة لمغادرتهم ردهة الحميات في مدينة الإمام الحسين الطبية ، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة “.