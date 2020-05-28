كربلاء تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الخميس ، عن تسجيل 22 إصابة جديدة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، معظمهم من المحجورين صحيا .

وقال مدير إعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحالات المشار اليها في البيان الوزاري كانت لمصابين ( 14 أنثى و 8 ذكور ) ومن سكنة مناطق متفرقة من المحافظة “.

واضاف “من بين المصابين ( 18 ) مريضا من الملامسين المحجورين صحيا في مدينة سيد الاوصياء التابعة للعتبة الحسينية ، إضافة الى منتسب وحدته العسكرية في بغداد وملامس لحالة موجبة فيها “.

واوضح إن ” ثلاثة مواطنين أثنين منهم ( ذكر وأنثى ) من سكنة محافظتي بغداد والديوانية ومواطنة من قضاء الهندية شرقي كربلاء ، وهؤلاء قد راجعوا المدينة الطبية وأخذ عينات منهم وأرسالها الى بغداد ووردت النتائج موجبة “.

وبين إن “المصابين والملامسين تم ، أتخاذ الاجراءات الطبية ونقلهم الى الاماكن المخصصة لهم لتلقي العلاج “.