كربلاء تسجل 18 إصابة جديدة  بفايروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن الناطق الرسمي بأسم خلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء الدكتور محمد إبراهيم الوكيل ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 18 إصابة جديدة ومؤكدة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة .وقال الوكيل في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الاصابات الجديدة تضمنت ( 3 ) منتسبين في دائرة صحة كربلاء أصيبوا أثناء أداء واجبهم الوظيفي “.

وأوضح إن ” من بين الاصابات الجديدة 12 كانوا ملامسين لعائلة واحدة “. وأضاف إن “الحالات الثلاث الاخرى ملامسين لحالة موجبة سابقا “.