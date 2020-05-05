كربلاء تسجل 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا

(المستقلة)/علي النصر الله / .. اعلنت  دائرة صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا لمصابين بفايروس كورونا في المحافظة “.

وقال المكتب الاعلامي  في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الجهات المختصة في دائرة الصحة أرسلت   357 عينة للفحص المختبري pcr   و 68 عينة اخرى فحص سريع  (rapid test ) لتوكيد حالة الإصابة من عدمها  “.

وأكد إن “النتائج وردت إصابة  13 مواطنا بفايروس كورونا ، بضمنهم 11 ملامسا لحالات موجبة  ، أما الاصابتين الآخرتين كانت لمواطن راجع مدينة الامام الحسين الطبية “.

وأضاف أما ” الاصابة الثانية فقد تم اكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال  “. ودعا المكتب الاعلامي جميع المواطنين الى ضرورة الالتزام بتوصيات خليتي الازمة المركزية والمحلية ، بضمنها حظر التجوال والارشادات التوعية لضمان السلامة من الاصابة بالفيروس  الوبائي “.

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