كربلاء تسجل الاصابة 41 لفايروس كورونا ضمنها ( 8 ) عائدين من سوريا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في المحافظة الى ( 41 ) اصابة ، ضمنها ( 8 ) اصابات مؤكدة مختبريا لمواطنين عائدين من سوريا .

وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المحافظة سجلت ( 11 ) اصابة جديدة مثبته ومؤكدة مختبريا بعد أن ارسلت دائرة الصحة ( 13 ) نموذجا من العينات الى مختبر الصحة في بغداد “.

وأشار الى إن ” إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة ، إرتفع الى ( 41 ) حالة ، تماثلت ( 4 ) منها للشفاء تدريجيا ، والحالات الـ ( 31 ) المتبقية ، بضمنها الحالات الجديدة ، يخضعون لرقابة وعناية صحية مشددة ، وبإشراف ملاك طبي متخصص ، وحسب اللوائح الصحية العالمية ” ، في حين فارق الحياة ( 6 ) “.