كربلاء تسجل الاصابة الثانية عشر  لفايروس كورونا المستجد

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الخميس ، عن تسجيل إصابة جديدة مثبتة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة لصبح العدد 12 اصابة “. وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه ” وفقا لما ورد في بيان وزارة الصحة والبيئة ، مساء اليوم ، والذي أكد تسجيل إصابة جديدة بالفيروس الوبائي بكربلاء ” ، فإن ” الإصابة ، كانت لمواطن بعمر ( 63 ) عاماً من أهالي منطقة ( العابد ) بالحي العسكري 7 كم غربي مركز المدينة ، ووضعه الصحي مستقر ” ،

واضاف تم “اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع المُلامسين له من عائلته ، من خلال إجراءات الحجر ولاستضافة الطبية في إحدى الأماكن المخصصة لذلك ” .

وأشار الى إن ” عدد الحالات المسجلة في المحافظة ، ارتفع الى ( 12 ) حالة بعد تسجيل الإصابة الجديدة “.