كربلاء تسجل اصابة رابعة بفايروس كورونا لمواطن عائد من ايران

(المستقلة)/علي النصر الله / .. اعلن الناطق الرسمي لخلية مكافحة مرض كورونا في دائرة صحة كربلاء الدكتور محمد ابراهيم الوكيل، اليوم السبت، عن تسجيل اصابة رابعة لمواطن عائد من ايران بفايروس كورونا.

وقال الوكيل في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الشاب المصاب عائد من ايران وراجع مدينة الحسين الطبية وتم اجراء الفحوصات اللازمة له “.

وأوضح بعد “الفحوصات المختبرية للمصاب تبين انه مصاب بمرض كورونا ودخل ردهة العزل الخاصة لتلقي العلاج اللازم “.

وأضاف الوكيل إن “الاجراءات الاحترازية لمكافحة مرض كورونا في المحافظة ستتصاعد يوم بعد اخر للحد من انتشار هذا الفايروس “،مبينا إن “المفارز الطبية مستمرة في متابعة وفحص الوافدين وإنزالهم في الفنادق التي خصصت لهم بالتعاون مع الحكومة المحلية “.

وأكد الوكيل ضرورة تعاون المواطنين مع المفارز الصحية و”ابلاغهم عن الوافدين في محل سكناهم في المحافظة “.