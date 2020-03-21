كربلاء  تسجل اصابة جديدة ليترفع العدد الى ثلاثة عشر

 

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. اعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء السبت، عن تسجيل  اصابة جديدة لمرض فايروس كورونا  لمواطن لامس زوجته العائدة من ايران ليرتفع الرقم الى 13 اصابة .

وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاصابة الجديدة ، فقد كانت لشاب بعمر ( 28 ) عاماً ، وملامسا لزوجته العائدة مؤخرا من إيران وراجع مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ، كونه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة ومشاكل تنفسية حادة “.

وأضاف  بعد “أخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحص المختبري بمختبر الصحة المركزي في بغداد ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها  ، جاءت النتائج موجبة تؤكد إصابته بالفيروس الوبائي ” .

واشار الى  ” اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع الملامسين له من أسرته ، من خلال إجراءات الحجر والاستضافة الطبية في إحدى الأماكن المخصصة لذلك ”  .

واوضح كاظم إن ” عدد الحالات المسجَلة في المحافظة ، ارتفع الى ( 13) حالة ، بعد تسجيل الإصابة الجديدة  ، تماثلت ( 3 ) منها للشفاء تدريجياً، وخرجت متحسنة وبوضع صحي جيد ” ،مبينا إن ” الحالات الثمانية المتبقية ، بضمنها الإصابة الجديدة ، يخضعون لرقابة وعناية صحية مشددة وبإشراف ملاك طبي وصحي مُتخصص “.

على صعيد متصل  اعلن الناطق الرسمي لخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا  في دائرة صحة كربلاء الدكتور محمد ابراهيم الوكيل ، عن ارسال  11 نموذج من العينات لمرضى بفايروس كورونا  للتوكيد حالة الاصابة من عدمها  وجاءت النتائج سليمة .

وقال الوكيل في تصريح لـــ ( المستقلة ) ، إن “صحة كربلاء ارسلت أمس الجمعة ، 11 نموذج من العينات  إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث جاءت نتائجها سليمة اليوم السبت، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس “.

وأضاف عليه فإن الدائرة تغتنم هذه الفرصة ، وتدعو المواطنين للتعاون معها من خلال البقاء في دورهم السكنية ، كونه يمنع ظهور حالات الإصابة بالفيروس الوبائي، مؤكدا إن “المرضى الباقين في حالة جيدة وتحسن مستمر من خلال تلقيهم العلاج “.

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