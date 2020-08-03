كربلاء تسجل أعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل أعلى نسبة في شفاء مرضى فيروس كورونا في المحافظة .

وذكر المكتب الاعلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت ( 229 ) حالة شفاء هي الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في المحافظة .

وقال  إن “صحة كربلاء أرسلت ( 654 ) عينة الى مختبرات الصحة العامة ، ظهر منها تسجيل  ( 300  )  إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا  “.

وأضاف  إن “( 235 ) إصابة  هم ضمن الحجر المنزلي  لا تظهر عليهم أعراض أو تكون أعراض المرض  بسيطة ، و ( 65 )  من المصابين  الذين تكون حالات اصابتهم  متوسطة أو شديدة  هم داخل المستشفيات ويتلقون الرعاية الطبية “.

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