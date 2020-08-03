كربلاء تسجل أعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل أعلى نسبة في شفاء مرضى فيروس كورونا في المحافظة .

وذكر المكتب الاعلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت ( 229 ) حالة شفاء هي الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في المحافظة .

وقال إن “صحة كربلاء أرسلت ( 654 ) عينة الى مختبرات الصحة العامة ، ظهر منها تسجيل ( 300 ) إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا “.

وأضاف إن “( 235 ) إصابة هم ضمن الحجر المنزلي لا تظهر عليهم أعراض أو تكون أعراض المرض بسيطة ، و ( 65 ) من المصابين الذين تكون حالات اصابتهم متوسطة أو شديدة هم داخل المستشفيات ويتلقون الرعاية الطبية “.