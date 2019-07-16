كربلاء تستقبل 1454 حاجا قبل التوجه للديار المقدسة

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أستقبلت محافظة كربلاء ، الثلاثاء، 1454 حاجا كوجبة أولى من أربعة محافظات للفرات الأوسط والشمالية المتوجهين الى الديار المقدسة .

وقال قائمقائم قضاء عين التمر 90 كم غربي محافظة كربلاء رائد المشهداني لــــ ( المستقلة ) ، إن “حكومة كربلاء المحلية أستقبلت في القضاء 1454 حاجا كوجبة أولى من محافظات ، ديالى ، وواسط ، والقادسية ، والمثنى وبواقع 61 حافة “.

وأضاف إن “قيادتي عمليات الفرات الأوسط وشرطة كربلاء قد أمنا الطرق المؤدية الى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بالقوات الأمنية ، والطيران العسكري “.