كربلاء تستعد بشكل مبكر للانتخابات المقبلة

المستقلة / علي النصر الله / .. دعت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الاثنين ، المواطنين للاستعداد ومعالجة المعوقات التي تواجه الانتخابات المقبلة ضمن مواقعهم الجغرافية .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) ترأسنا اجتماع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / مكتب كربلاء المقدسة للوقوف على الاستعدادات والاحتياجات والمعوقات التي تواجههم في عملهم “.

وأوضح كما “ناقش الاجتماع سير إجراءات تسجيل الناخبين وعملية توزيع بطاقة الناخب البايومترية والتباحث في آلية التواصل مع المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز تسجيل ، من أجل توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية “.