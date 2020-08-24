( المستقلة ) / علي النصر الله / .. استضافت محافظة كربلاء،الوم الاثنين، اجتماعا ضم محافظي المحافظات المجاورة لكربلاء إضافة الى قادة شرطة تلك المحافظات لتنسيق العمل و وضع الخطط النهائية لمراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام لهذا العام والاستعداد الأمني والخدمي والصحي لإتمام الزيارة.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع حضرته ( المستقلة ) إن “كربلاء أكدت توصيات المرجعية الدينية العليا و اللجنة العليا للصحة والسلامة للحفاظ على المواطنين واحياء الزيارة المباركة “.

وأشار الى إن ” الاجتماع الذي عقد بحضور محافظي بغداد، و النجف، وبابل، و الديوانية إضافة الى قادة شرطة المحافظات وقائد عمليات كربلاء المقدسة اللواء الركن علي الهاشمي، جاء لتجذير التنسيق الامني والخدمي كما كل عام اضافة الى التنسيق والاستعداد الصحي لسلامة وصحة الزائرين “.

وأوضح إن “زيارة العاشر من محرم الحرام هي زيارة محلية ، وتم عقد اجتماعات مكثفة في كربلاء وباقي المحافظات على احيائها بتقنين وحسب توصيات المرجعية الدينية العليا و اللجنة العليا للصحة والسلامة ، المتضمنة إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتعفير المستمر لحفظ الصحة والسلامة والتعاون مع المواكب الحسينية التي ابدت استعدادها وترحيبها بهذا الأمر “.

من جانبهم أكد محافظو الفرات الاوسط وبغداد جاهزية واستعداد المحافظات لأداء الزيارة وتجذير التنسيق والتعاون لإنجاح الزيارة “.