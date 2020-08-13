كربلاء ترفض منح مستشفى الامام الحسن للاستثمار

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. رفض مسؤول حكومي ، مساء الخميس ، منح مستشفى الامام الحسن عليه السلام للاستثمار .

وشهد المستشفى حريقين بعد إنجازها الأول يوم 22 حزيران الماضي والثاني يوم 10 آب الجاري حيث لم تعلن الحكومة المحلية نتائج التحقيقات التي شكلت بعد الحريقين

وقال نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي في تصريح لـ ( المستقلة ) إن ” الاهالي وبدعم من الحكومة المحلية يرفضون رفضا قاطعا منح مستشفى الامام الحسن عليه السلام ( التركي سابقا ) للاستثمار “. محذرا ” من هذا الأمر “.

يذكر إن ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، افتتح في يوم 14 تموز الماضي المستشفى التركي بكربلاء لكنه لم يباشر العمل لأسباب مجهولة ، وإن “مشروع المستشفى التركي والذي تنفذه شركة يونفيرسل اجارسان التركية ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام 2008 ، بكلفة 150 مليون دولار ، وبمدة تنفيذ 33 شهرا ، وتمت المباشرة به في السابع من شهر كانون الثاني عام 2009 و يتسع (492) سرير “.