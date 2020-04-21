كربلاء ترفض الغاء الحظر التام وتنعزل عن قرارات اللجنة الوطنية 

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، مساء الثلاثاء، إن “المحافظة بمعزل عن قرارات لجنة الصحة الوطنية بخصوص رفع الحظر الجزئي .

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “خلية الازمة في المحافظة اتخذت عدة إجراءات صارمة بمعزل عن قرارات لجنة الصحة الوطنية ، أهمها إبقاء المحافظة مغلقة بشكل تام “. وأضاف إلا “أن تعلن وزارة الصحة خلو كل مدن العراق من فايروس كورونا المستجد “.

وأوضح إن ” الدوام للدوائر الخدمية في المحافظة سيكون بنسبة 25% بعد يوم الأحد القادم “.