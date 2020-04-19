كربلاء ترفض استقبال العائدين من الخارج من غير أبناءها

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن رئيس خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا محافظة كربلاء ، مساء الاحد ، إن “المحافظة ترفض استقبال المواطنين العائدين من خارج العراق من غير أبناء المحافظة .

وقال نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على خلية الازمة المركزية في بغداد إن “تتحمل مسؤولياتها وتقوم بإرسال كل مواطن عائد من خارج العراق الى محافظاتهم “.

وأضاف إن “كربلاء ومواقع الاستضافة الصحية تستقبل فقط أبناء المحافظة العائدين من خارج العراق “.

وكان عضو مجلس محافظة كربلاء المنحل بقرار برلماني محمد عبد زيد الطالقاني أكد حجر ١٥٤ من سكنة المحافظات في كربلاء “.

وقال عبر صفحته الرسمية في التواصل الاجتماعي ، تابعته ( المستقلة ) كربلاء ليست محجرا للحكومة ، وحجر القادمين من الخارج في كربلاء امر غير مبرر خصوصا وان كربلاء قاربت من السيطرة على المرض.

يذكر إن “دائرة صحة كربلاء أكدت إن “المحافظة لم تسجل ولليوم على التوالي أي إصابة بفايروس كورونا المستجد بعد ارسالها 71 عينة للفحص المختبري ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس “.