كربلاء ترسم طرق عدة لإعادة انعاش المدينة اقتصاديا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي،  مساء الاثنين ، إن “الحكومة المحلية  تعمل على رسم عدة طرق لإعادة انتعاش المحافظة اقتصاديا في المحافظة مع الحفاظ على مبادئ الصحة العامة بعد إن تضررت نتيجة جائحة كورونا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الطرق تضمنت التنسيق مع الحكومة الاتحادية ،  لتخفيف الضرائب على أصحاب المحال التجارية  ، والعقارات الحكومية المستأجرة “.

وأضاف إن “المحال التجارية سواء داخل المدينة أو خارجها تضررت نتيجة جائحة كورونا  ، ونعمل على معالجة هذه المشاكل “.

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