كربلاء ترسم طرق عدة لإعادة انعاش المدينة اقتصاديا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاثنين ، إن “الحكومة المحلية تعمل على رسم عدة طرق لإعادة انتعاش المحافظة اقتصاديا في المحافظة مع الحفاظ على مبادئ الصحة العامة بعد إن تضررت نتيجة جائحة كورونا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الطرق تضمنت التنسيق مع الحكومة الاتحادية ، لتخفيف الضرائب على أصحاب المحال التجارية ، والعقارات الحكومية المستأجرة “.

وأضاف إن “المحال التجارية سواء داخل المدينة أو خارجها تضررت نتيجة جائحة كورونا ، ونعمل على معالجة هذه المشاكل “.