كربلاء تدعو لتضمين الاتفاق مع الصين مشاريع الكهرباء و المدارس

كربلاء تدعو لتضمين الاتفاق مع الصين مشاريع الكهرباء و المدارس

(المستقلة)/علي النصر الله/.. دعت حكومة كربلاء المحلية الحكومة المركزية، مساء الاثنين، الى شمول مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية والمدارس والبنى التحتية ضمن اطار الاتفاق العراقي الصيني .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المحافظة عقدت اجتماعا طارئا مع مدراء الدوائر لبحث المشاريع الاستراتيجية التي تخطط لها المحافظة ضمن اطار الاتفاق العراقي الصيني “.

وأكد الخطابي جهوزية المحافظة لمشاريع انشاء الطاقة الكهربائية وبناء المدارس والبنى التحتية “.