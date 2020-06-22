كربلاء تخلو من المارة مع تطبيق الخطة الامنية  للحظر الشامل

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. شهدت مناطق عموم محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، خلوهما من المارة من المواطنين بعد تطبيق الخطة الامنية لفرض حظر التجوال الشامل ولمدة اسبوع “.

وقال مصدر امني في قيادة الشرطة في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “القيادة نشرت افراد، الجيش والشرطة والقوات الأمنية في عموم المحافظة لمنع حركة المواطنين ، عدا الحالات الإنسانية والفئات المستثناة سابقا “.

وأوضح إن “هذه الخطوة تأتي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من وباء كورونا الخطير “.