كربلاء تخصص 35 الف دونم للاستثمار الزراعي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. خصصت محافظة كربلاء، وبالتعاون مع مديرية زراعة كربلاء 35 الف دونم اراضي زراعية صحراوية للاستثمار من قبل المواطنين ، الغاية منها توفير فرص العمل والاكتفاء الذاتي بالواقع الاقتصادي .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي لــــ ( المستقلة )،اليوم الجمعة، خصصنا 35 الف دونم زراعي للاستثمار إي بواقع 700 قطعة أرض زراعية بمساحة 50 دونم “.

وأوضح الغاية “من التخصيص جاء لتوفير فرص العمل ، والاستثمار من قبل المواطنين الراغبين للعمل في المجال الزراعي وفق أليه شفافة وعادلة بالنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة “.

وأضاف إن “التخصيص كان مرحلة أولى وهناك مراحل أخرى لاستغلال الاراضي الصحراوية في كربلاء “.