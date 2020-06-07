كربلاء تخصص 100 مليون دينار لمرضى السرطان

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت محافظة كربلاء، عن تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لعلاج مرضى السرطان وشراء الادوية على دفعتين، فيما أكدت صحة كربلاء تسلم الدفعة الاولى 50 مليون والاخرى الايام المقبلة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الاحد ، إن “المحافظة خصصت 50 مليون دينار كدفعة أولى ، لشراء الادوية لمرضى السرطان في المحافظة “. وأوضح إن “الدفعة الثانية ستوفر قريبا جدا “.

وأضاف إن “الحكومة المحلية تعطي مركز الاورام السرطانية أولوية كبيرة جدا ، إلا أنها توقفت لفترة بسبب توقف الإيراد العام المحلي لأسباب عديدة خارج إرادة المحافظة “.

وتابع “بعد عودته بشكل تدريجي وجهنا ، القسم المالي في الادارة المحلية بتوفير المبالغ بشكل عاجل للمركز “.

من جانبه قال مدير مركز الاورام السرطانية في صحة كربلاء الدكتور كرار الموسوي ، تم “استلام مبلغ ٥٠ مليون دينار من محافظ كربلاء كدفعة اولى “.

وأوضح إن ” الايام المقبلة سيتم استحصال الدفعة الثانية منتصف الشهر الجاري كما وعدت المحافظة “.

واوضح إن “تلك الاموال مخصصة لشراء الادوية الضرورية لسد النقص الحاصل في المركز “.