كربلاء تخصص اربعة فنادق للعوائل العائدة من خارج العراق

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. خصصت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، ( 4 ) فنادق لاستضافة العوائل القادمة من خارج العراق الى المحافظة.

وكانت خلية الازمة المركزية لمواجهة فايروس كورونا قد دعت العراقيين في ايران الى العودة قبل منتصف شهر اذار .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء خصصت (4 ) فنادق لاستضافة العوائل المسافرة خارج العراق والقادمة من الدول التي فيها اصابات لفايروس كورونا “.

واوضح إن الغاية من تخصيص الفنادق جاء للتحقق من عدم اصابة تلك العوائل بفايروس كورونا .