كربلاء تخصص اربعة فنادق للعوائل العائدة من خارج العراق

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. خصصت محافظة كربلاء، اليوم الاحد، ( 4 )  فنادق لاستضافة العوائل القادمة من  خارج العراق الى المحافظة.

وكانت خلية الازمة المركزية  لمواجهة فايروس كورونا قد دعت العراقيين في ايران الى العودة قبل منتصف شهر اذار .

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وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء خصصت (4 ) فنادق لاستضافة العوائل المسافرة خارج العراق والقادمة من الدول التي فيها اصابات لفايروس كورونا “.

واوضح إن الغاية من تخصيص الفنادق جاء للتحقق من عدم اصابة تلك العوائل بفايروس كورونا .

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