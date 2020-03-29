كربلاء تحمل الخلية المركزية مسؤولية عدم تأشير سوريا في تقارير الاصابة بكورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. حمل محافظ كربلاء ، اليوم الاحد ، خلية الازمة المركزية في بغداد لمكافحة فايروس كورونا بأنها لم تشخص وتشير في تقاريرها الدولية الوبائية باعتبار سوريا من الدول المصابة بفايروس كورونا ، بعدما سجلت كربلاء 11 اصابة جديدة مؤكدة من العائدين من سوريا .

وقال نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخلية المركزية التي تم تشكيلها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تدرج وتشخص يوما وتكتب خلال تقاريرها الدولية أن الجمهورية العربية السورية على لائحة الدول التي فيها اصابات بفايروس كورونا ، وكما أن سوريا والجهات الطبية أخفت الاصابات “.

واضاف إن “اخفاء تلك الاصابات في سوريا بفايروس كورونا ، أثر ذلك على الزوار من اهالي كربلاء ، وكما إن “خلية الازمة لم تعطنا إذنا بحجر زوار سوريا ، واكتف الحكومة المحلية بتطبيق الحجر المنزلي”.

واشار الخطابي الى إن “كربلاءعبرت مراحل كبيرة في وقائية فايروس كورونا ، عندما تخطت المسافرين من الدول المصابة بالفيروس كالصين ، وايران ، وكوريا ، عبر الحجر الصحي والملامسين للإصابات ، وإن هناك حملات أمنية وصحية قوية لعزل كل القادمين من سوريا “.

ودعا القادمين “من سوريا مراجعة المراكز الصحية لتسجيل اسمائهم ، واتمام الفحص الطبي ، لسلامة عوائلهم والمجتمع “.

يذكر ان حادث سير تعرض له الزوار من اهالي كربلاء في سوريا بتاريخ 9 / 3 / 2020 خلال توجههم لزيارة السيدة زينب (عليها السلام) ادى الى مصرع اكثر من 20 شخصا واصابة 70 اخرين “.