كربلاء تحدد المشاريع الاستثمارية المتلكئة لغرض سحبها
( المستقلة ) / علي النصر الله / .. شددت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الثلاثاء، على تحديد المشاريع الاستثمارية المتلكئة من أجل سحب الاجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع .
وذكر محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا مع رئيس هيئة استثمار كربلاء ، خطط الهيئة في مجال المشاريع الاستثمارية ، ونسب التقدم “.
وقال كما “بحثنا الفرص الاستثمارية المتلكئة والوقوف على أسباب تلكؤ العمل فيها ، من أجل سحب الاجازة الاستثمارية “.
التعليقات مغلقة.