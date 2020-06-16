كربلاء تحدد المشاريع الاستثمارية المتلكئة لغرض سحبها

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. شددت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الثلاثاء، على تحديد المشاريع الاستثمارية المتلكئة من أجل سحب الاجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع .

وذكر محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا مع رئيس هيئة استثمار كربلاء ، خطط الهيئة في مجال المشاريع الاستثمارية ، ونسب التقدم “.

وقال كما “بحثنا الفرص الاستثمارية المتلكئة والوقوف على أسباب تلكؤ العمل فيها ، من أجل سحب الاجازة الاستثمارية “.