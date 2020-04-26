كربلاء تحدد  الحظر الشامل بثلاثة ايام في الاسبوع

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا كربلاء ، اليوم الاحد ، إن “المحافظة ستشهد ثلاثة ايام من كل اسبوع حظرا شاملا والايام الاربعة الاخرى دوام بنسبة 25 بالمائة ، مع الاستمرار بغلق المنافذ الخارجية للمحافظة .

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الخلية قررت أن يكون هناك حظر شامل لايام ( الخميس ، والجمعة ، والسبت ، ) من كل اسبوع، بعد ان رفع الحظر جزئيا بنسبة 25 بالمائة من الساعة السادسة صباحا وحتى السابعة مساء للايام الاربعة المتبقية من الاسبوع “.

وأوضح إن “المحافظة مستمرة بغلق كافة المنافذ الخارجية للمحافظة، وإن أي مواطن كربلائي يفد من خارج المحافظة يخضع للحجر الصحي “.

وأضاف إن “الخلية قررت الاستمرار بإيقاف الدوام في المدارس والجامعات ، ويكون دوام ادارات المدارس ، يومي الاحد والثلاثاء من كل اسبوع “.