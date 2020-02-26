كربلاء تجهز 400 كرفان  لحجر الحالات المرضية  لفايروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، اليوم الاربعاء ، إن المحافظة هيأت مكانا خارج المدينة سبق وان كان مخصص لسكن العوائل النازحة، قبل عودتهم الى محل سكناهم، لحجر المصابين بفايروس كورونا.

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إنه “بحث مع مدير دائرة الهجرة والمهجرين في كربلاء موضوع “تهيئة كرفانات خارج المدينة لحجر الحالات المرضية الخطرة كإجراء احترازي لفايروس كورونا “.

واضاف إن ” مكان الحجر الصحي كان سابقا سكن للعوائل المهجرة من الموصل وتلعفر بعد خلوه وعودة المهجرين الى محل سكناهم لاستتباب الامن فيها ” .

من جانبه قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين قيس الغانمي ، إن “الدائرة على استعداد لتهيئة مدينة النازحين التي تضم أكثر من ٤٠٠ كرفان مهيئ لاستقبال الوافدين من خارج العراق والقانطين في دول ظهرت فيها اصابات فيروس كورونا “.

واضاف بعد ” تهيئة “كافة المستلزمات اللازمة من الطعام والشراب والأفرشة وغيرها “، مبينا أن “وزير الهجرة والمهجرين وفي اتصال هاتفي مع محافظ كربلاء أوعز بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتهيئة المخيمات”.

يذكر إن مدير عام صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي قد حذر في أمس الثلاثاء، من خطورة التهويل الاعلامي الذي بات يشكل “أكثر تأثيرا من الفايروس ذاته الذي لا يختلف عن الأنفلونزا العادية التي هي أشد خطراً من كورنا في حالات مرضى القلب او الاطفال او قليلي المناعة “.