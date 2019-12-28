كربلاء تجمع اللجان الأمنية المكلفة للقاء المتظاهرين في الفرات الأوسط

( المستقلة )/ علي النصر الله/.. عقدت قيادة عمليات الفرات الأوسط ، اليوم السبت ، اجتماعا تشاوريا للجان الأمنية المكلفة في محافظات الفرات الأوسط للقاء المتظاهرين والاستماع لمقترحاتهم .

وقال معاون قائد شرطة كربلاء العميد الركن اياد النعيمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “هناك تنسيقا مشتركا مع المتظاهرين السلميين في المحافظة ، وهناك عدة لقاءات ومبادرات مشتركة، الغاية منها إبعاد المندسين وتوفير الحماية للتظاهرات السلمية “.

وأوضح إن “ساحات التظاهر يخرج فيها الاهالي والنقابات والناشطين والنخب المثقفة للمطالبة بحقوقهم، في حين هناك بعض المخربين اللذين لا يمثلون المتظاهرين السلميين يقومون بالتخريب والتجاوز على المواطنين وممتلكاتهم محاولين إحداث أعمال الفوضى هنا وهناك ” مما يستوجب “على القوات الأمنية التصدي لهم واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم “.

و رفض اعضاء اللجان الأمنية المشكلة لحماية متظاهري محافظات الفرات الأوسط أي اعمال شغب وفوضى واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة او التجاوز على القوات الأمنية ، مؤكدين ، وقوفهم “المستمر مع التظاهرات بشكلها السلمي كونها حق دستوري لكل مواطن “.