كربلاء تجري فحوصات للاعبين الرياضيين للتأكد من سلامتهم من الفيروس

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. عقدت مديرية شباب ورياضة كربلاء، مساء الاحد ، اجتماعا ضم مسؤولي الشعب لتفعيل مبادرة وزارة الشباب والرياضة من أجل فحص اللاعبين في الاندية الرياضية ممن لديهم استحقاقات ومشاركات محلية مقبلة ، بالإضافة الى كافة اللاعبين في الاتحادات الرياضية الفرعية بالتعاون والتنسيق مع دائرة صحة كربلاء .

وقال مدير الشباب والرياضة وليد تركي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” المديرية خصصت ملعب الانصار الرياضي مكانا لفحص اللاعبين ، والتأكد من سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد “.

وأضاف إن “المديرية فاتحت كافة الاندية والاتحادات الرياضية لأجراء الفحص ، وأن يوم غد الاثنين العشرين من أيلول الحالي الساعة الخامسة عصرا ، هو أول أيام الفحص الدوري للاعبين “، مشيرا الى إن “العملية يسبقها حملة لتعفير المنشأ الرياضي بكافة مرفقاته ” .

يذكر إن “المديرية قررت العمل بتوجيهات محافظ كربلاء نصيف الخطابي وتعليمات خلية الازمة في المحافظة الاسبوعين الماضيين ،على إيقاف فتح جميع الملاعب والساحات التابعة لمديرية الشباب والقطاع الخاص وملاعب الفرق الشعبية لحين صدور تعليمات جديدة “.