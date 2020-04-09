كربلاء تتهم المنافذ الشمالية بأحتكار توريد المواد الغذائية و رفع الاسعار

(المستقلة)/علي النصر الله / .. ارجعت حكومة كربلاء المحلية ارتفاع اسعار المواد الغذائية في المحافظة الى ما وصفت “احتكار المنافذ الشمالية لتوريد المواد الغذائية”.

ودعا نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) رئاسة الوزراء وخلية الازمة الى الى ادخال “المواد الغذائية عن طريق المنافذ والموانئ الجنوبية “.

وقال إن “احتكار المنافذ الشمالية دخول المواد الغذائية عن طريقها ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كربلاء”.

وطالب القائمين “في الحكومة المركزية تقديم الدعم للتجار في المناطق الجنوبية “.