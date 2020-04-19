كربلاء تتعرض الى ضغوط كبيرة لزيارة العتبات من مواطني المحافظات

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاحد ، عن تعرض المحافظة الى “ضغوط هائلة وكبيرة من قبل مواطني المحافظات الاخرى لزيارة العتبات المقدسة وأداء الطقوس الرمضانية ، رغم حظر التجوال .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “حظر التجوال مستمر لغاية الاول من رمضان ، واستمراره أو الغاءه ، سيحدد وفق التقارير التي ستقدمها دائرة الصحة قبل الاول من رمضان “.

وأوضح إن “المواطنين من المحافظات يتدفقون عبر نقاط التفتيش ( السيطرات ) الامنية الرئيسية والفرعية بين حدود المحافظات رغم حظر التجوال الى حدود كربلاء ، مما تضطر المحافظة الى عدم استقبالهم واعادتهم ، مطالبا الحكومات المحلية وقائدة الاجهزة الامنية بوقف تلك التدفقات للمواطنين “.

واشار الى إن “اعادة الزائرين ، تسبب للمحافظة بإحراج كبير ، وكذلك يتطلب جهد اضافي من القوات الامنية في المحافظة ، لمنعهم حفاظا على سلامة ابناء كربلاء من تفشي فايروس كورونا ، رغم كربلاء تخطت مراحل متقدمة في حالات الشفاء ، ولا نسمح العودة الى الصفر “.