كربلاء تتصدر المحافظات في كشف تجار المخدرات

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني، اليوم الاربعاء، إن “المحافظة كانت ولا تزال الاولى بين المحافظات في سرعة كشف تجار المخدرات “.

وقال زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) في “الآونة الأخيرة استطاع قسم شؤون المخدرات في اعتقال العديد من العصابات واعتقال العشرات من تجار المخدرات ، واحالتهم الى القضاء “.

وأضاف إن “عملية الاعتقال لتجار المخدرات ، جاءت لما لدينا من ضباط ومنتسبين أكفاء يعملون بجهد واخلاص لإبقاء كربلاء خالية من المخدرات “.