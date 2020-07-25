كربلاء تبحث مع وزارة البلديات اربعة مشاريع ماء اثنين منها متوقفة منذ سنوات

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحثت مديرية ماء وحكومات محلية لأقضية ونواحي كربلاء ، مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات أربعة مشاريع ماء ، أثنين منها متوقفة منذ عدة سنوات .

وقال مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “المديرية و قائم قائمي قضاء الحر ، والجدول الغربي ، ومدير ناحية الخيرات ، بحثا مع مدير عام المديرية العامة للماء في الوزارة المهندس نجم سعيد محمد أربعة مشاريع ماء أثنين متوقفة منذ سنوات “.

وأوضح إن “المشاريع ضمت مشروع ماء الخيرات ، والجدول الغربي ، ومشروع ماء كربلاء الموحد ، ومشروع الهندية الموحد ،وإيجاد حلول من شأنها تحريك تلك المشاريع “.

وأضاف إن ” مشروع ماء الخيرات والجدول الغربي ، متوقف منذ عدة سنوات ،وبسعة ٤٠٠٠ مكعب في الساعة ، وفي حال انجازه يخدم كربلاء بشكل كبير ويقضي على الشحة المائية في عدد كبير من المناطق “.

يذكر إن ” مشروع ماء الخيرات والجدول الغربي جاء ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات للعام 2010 بكلفة ( 61) مليار و ( 675 ) مليون دينار بمدة انجاز سنتين من تاريخ المباشرة في 1/ 5/ 2010 لم يحقق نسبة انجاز سوى 18% لحد سحب العمل “.