كربلاء تبحث التعاون مع ثمان منظمات دولية للحد من انتشار كورونا

( المستقلة)/ علي النصر الله /.. بحثت حكومة كربلاء المحلية ، مساء السبت ، مع ثمان منظمات دولية عاملة في المحافظة الجهود المبذولة للحد من انتشار كورونا “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش الاجتماع مع ممثلي المنظمات دولية ” بحثنا التنسيق المشترك في مجال التصدي لفايروس كورونا ، وتظافر الجهود ، ومساعدة العراق وكربلاء خاصة “.

وأضاف إن “كربلاء دعت الى توفير الاجهزة الطبية لكشف الفايروس وعلاجه ، و ضرورة إقامة البرامج الخاصة بها من أجل تطويق هذا الوباء “.

واشار الى إن “المنظمات الدولية هي برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR ، ومنظمة مجلس اللاجئين الدنماركي DRC ، وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI ، ووكالة الامم المتحدة للهجرة IOM ، ولجنة الصليب الاحمر الدولية ICRC ، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF ، وشبكة العيادات القانونية LCN “.