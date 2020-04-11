كربلاء تبحث التعاون مع ثمان منظمات دولية للحد من انتشار كورونا

( المستقلة)/ علي النصر الله /.. بحثت حكومة كربلاء المحلية ، مساء السبت ، مع ثمان منظمات دولية عاملة في المحافظة الجهود المبذولة للحد من انتشار كورونا “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش الاجتماع مع ممثلي المنظمات دولية ” بحثنا التنسيق المشترك في مجال التصدي لفايروس كورونا ، وتظافر الجهود ، ومساعدة العراق وكربلاء خاصة  “.

وأضاف إن “كربلاء دعت الى توفير الاجهزة الطبية لكشف الفايروس وعلاجه ، و ضرورة إقامة البرامج الخاصة بها من أجل تطويق هذا الوباء “.

واشار الى إن “المنظمات الدولية هي برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP  ، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR  ، ومنظمة مجلس اللاجئين الدنماركي DRC  ، وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق  UNAMI ، ووكالة الامم المتحدة للهجرة IOM ،  ولجنة الصليب الاحمر الدولية ICRC  ، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF  ، وشبكة العيادات القانونية LCN “.

 

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