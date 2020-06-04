كربلاء تبحث التعاون لإنهاء جائحة كورونا مع طائفة البهرة الهندية

( المستقلة ) / علي النصر الله / بحث محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، التعاون والتنسيق مع طائفة البهرة الهندية المتواجدين في المحافظة جائحة كورونا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، إن “الحكومة المحلية، اعتذرت عن قبول الزائرين من الدول الاسلامية ودخول المحافظة وأداء مراسيم الزيارة حتى انتهاء فيروس كورونا من دول العالم “.

وأوضح الخطابي للوفد الزائر ، إن “سلامة كربلاء ومواطنيها ، هو الاساس التي تعمل عليه الحكومة المحلية في الوقت الحالي “.

يذكر ان “البهرة طائفة دينية إسلامية يصل عدد أتباعها في العالم إلي نحو 12 مليون شخص، وهم على المذهب الاسماعلي، ويعتقدون بالأئمة الخمسة الأوائل للشيعة الإمامية، يفضلون التجارة وينبذون ممارسة السياسة يعيشون في غرب الهند حول بومباي وفي القسم الجنوبي من باكستان “.