كربلاء تباشر بتنفيذ الخطة الامنية  بزيارة الاربعينية على ثلاث  محاور

المستقلة /  علي النصر الله / .. أعلنت قيادة عمليات كربلاء، مساء الأربعاء، مباشرتها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية وعلى ثلاث محاور للمحافظات المجاورة  للمدينة .

وقال الناطق باسم القيادة  العميد فاهم الكريطي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخطة تتضمن  انتشار القطاعات العسكرية على محاور المحافظات  بغداد، وبابل، والنجف الأشرف، بهدف تأمين الحماية اللازمة للزوار “.

وأضاف إن “كربلاء  مفتوحة لاستقبال الزائرين من محافظات العراق كافة ، وأن قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي سيشرف بشكل مباشر على الخطط الأمنية الكفيلة بحماية  الزائرين “.

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