كربلاء تباشر بتنفيذ الخطة الامنية  بزيارة الاربعينية على ثلاث  محاور

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة عمليات كربلاء، مساء الأربعاء، مباشرتها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية وعلى ثلاث محاور للمحافظات المجاورة للمدينة .

وقال الناطق باسم القيادة العميد فاهم الكريطي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخطة تتضمن انتشار القطاعات العسكرية على محاور المحافظات بغداد، وبابل، والنجف الأشرف، بهدف تأمين الحماية اللازمة للزوار “.

وأضاف إن “كربلاء مفتوحة لاستقبال الزائرين من محافظات العراق كافة ، وأن قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي سيشرف بشكل مباشر على الخطط الأمنية الكفيلة بحماية الزائرين “.