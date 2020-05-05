كربلاء بعد النجف ترفض العمل بنظام الزوجي والفردي على المركبات

( المستقلة) … قرر الإدارة المحلية في محافظة كربلاء يوم الثلاثاء عدم العمل بنظام “الزوجي والفردي” على سير المركبات في المحافظة.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان له تلقته ( المستقلة)… إنه “تم إيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في كربلاء”.

وأشار إلى “التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة نهاراً والحظر التام ليلاً”.

وكربلاء ثاني محافظة تتخذ هذا القرار بعد النجف، إذ قال المحافظ لؤي الياسري، في بيان مقتضب، “نتيجة لالتزام اهالي النجف الاشرف بقرارات خلية الأزمة، قررنا عدم تطبيق قرار الزوجي و الفردي بالنسبة للمركبات كافة في المحافظة”.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة كورونا قد قررت تطبيق نظام الزوجي والفردي لسير المركبات في العراق بدءاً من الثلاثاء.

ويستثنى من القرار ثلاث فئات هي القوات الأمنية٬ الدوائر الصحية٬ الصحفيون والإعلاميون.( النهاية )