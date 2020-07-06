كربلاء : العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية في صندوق ورقي

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. عثرت القوات الامنية في كربلاء ، اليوم الاثنين ، على طفلة حديثة الولادة وضعت في صندوق ورقي مرمي في أحد أحياء المحافظة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مواطني منطقة التحدي وسط كربلاء ، ابلغت القوات الامنية بوجود صندوق ورقي ( كارتون ) مرمي في الشارع ، وفيه طفلة صغيرة لم تبلغ من العمر شهرين “.

وأضاف إن “القوات الامنية تسلمت الطفلة من قبل المواطنين دون معرفة أسباب رمي الطفلة ومن المسؤول عنها “.