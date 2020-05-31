كربلاء: اغلب الاصابات الاخيرة بكورونا سببها أشخاص من محافظة بغداد

( المستقلة ) / علي النصر الله / القى محافظ كربلاء نصيف الخطابي مسؤولية الإصابات الأخيرة بفايروس كورونا والتي ظهرت في المحافظة على الوافدين من محافظات أخرى وبشكل خاص بغداد!

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، مساء الاحد ، إن “أغلب الاصابات الاخيرة بفايروس كورونا سببها أشخاص قادمين من محافظة بغداد “. داعيا أهالي المحافظات الى عدم القدوم إلى كربلاء “.

وأشار الى إن “المحافظة شهدت حدوث خروقات من قبل القادمين الى كربلاء عبر الطرق النيسمية للقرى والارياف والبساتين “. محذرا إن “كل من يخرق حظر التجوال الوقائي سيودع للتوقيف”.