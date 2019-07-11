كربلاء .. إلغاء جباية أموال حمل سيارات الرمل

( المستقلة ) / علي النصر الله / أعلن عضو تحالف سائرون محافظة كربلاء النائب رياض المسعودي ، الخميس ، إن محافظ كربلاء ورئيس المجلس قررا إلغاء جباية الأموال من سيارات اللوريات المحملة بالمواد الانشائية والصناعية من مقالع الرمال عن طريق قضاء عين التمر غربي المحافظة .

وقال المسعودي لــــ ( المستقلة ) ،إن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ورئيس المجلس علي المالكي قررا إلغاء جباية الأموال من سيارات حمل المواد الانشائية من المقالع الرملية في قضاء عين التمر وتغيير مسار الحمولات الثقيلة للحفاظ على طرق المحافظة “، مبينا إن “قرار الإلغاء جاء استجابة لمطالبنا بعد توجيه كتاب رسمي “.

يذكر إن مجلس محافظة كربلاء صوت في الجلسة التشريعية التي عقدت أول أمس الثلاثاء، على الغاء عقد مشروع تنفيذ البوابة الالكترونية المحال سابقا بأسعار خيالية ، كما استضاف مديري الطرق والجسور والمرور للحد من حمولات المركبات الزائدة وسبب عدم تفعيل القبان الحكومي “.