كتيلة نيابية تضع شرطاً «معقداً» لتصويت لحكومة علاوي

المستقلة ..اكد النائب عن كتلة السند الوطني النيابية من محافظة البصرة فالح الخزعلي، أن شرطنا الاساسي في تصويتنا على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي هو ضرورة اخراج القوات الأجنبية من العراق بما فيها الأمريكية.

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وقال الخزعلي في بيان تلقته “المستقلة”، ان “الوجود العسكري الأمريكي في العراق يمثل أبرز التحديات الأمنية و خروجهم من العراق يمنع ذرائع التدخل الخارجي في الشأن العراقي”.

وأضاف أنه “بعد أن تمكن العراق بهمة أبناءه من القضاء على داعش يجب على الحكومة رفع العقبات أمام تسليح القوات المسلحة العراقية ومنها الخروج من الهيمنة الأمريكية على ملف التسليح”.

ودعا الخزعلي الى ضرورة “تطبيق قرار البرلمان العراقي بأخراج القوات الأجنبية من العراق بما فيها الأمريكية وهو شرط اساسي من شروط تصويتنا على الحكومة المقبلة ووزراء حكومة محمد علاوي لا نصوت على أي وزير منهم هواه أمريكي”.