كتل برلمانية تهدد رئيس الوزراء المكلف علاوي «سحب الثقة»

المستقلة … هددت كتل برلمانية تابعة لأحزاب سياسية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من أجل الحصول على مكاسب وزارية في حكومته المرتقبة.

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وقال عضو مجلس النواب حنين القدو في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “كتل سياسية، تهدد علاوي، بأن عدم منحها وزارات في حكومته، يعني عدم منحه الثقة تحت قبة البرلمان العراقي، فيما يحاول رئيس الوزراء المكلف، إقناع تلك القوى السياسية بإعطائه حرية اختيار الوزراء”.

وأضاف أن “علاوي لا يمكن له تجاوز الكتل السياسية، واختيار وزراء دون أخذ ضوء أخضر منها، فهي من ستصوت له وتمنحه الثقة في مجلس النواب، ولهذا هو الآن يحاور ويفاوض تلك الكتل، لكن دون التوصل إلى نتائج”.