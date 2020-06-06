كتلة كوردية: قانون الانتخابات مصصم بحرص وعناية لسلب ارادة الناس

( المستقلة)…. حذر النائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى أمين، من تشويه العملية الانتخابية، داعيا لإعادة مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب لاجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع اصلاحات الشارع العراقي ويحفظ العراق من خطر الانهيار والصراعات الداخلية.

وقال أمين خلال مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان اليوم السبت إنه “نعتقد ان قانون الانتخابات بشكله الحالي يعتبر قانون مصصم بحرص وعناية لسلب ارادة الناس ويجب ان يعاد الى مجلس النواب من جديد قبل اقراره النهائي واعادة تعديله بما يتوافق مع اصلاحات الشارع العراقي ويحفظ العراق من خطر الانهيار والصراعات الداخلية”.

وأضاف أن “العراق يمر بمجموعة من كوارث صحية واقتصادية وغيرها من ازمات اقليمية ودولية تحوم حول العراق ويدفع ضريبتها كل ذلك مرهون بالعودة الى انتخابات نزيهة”.

وتابع أمين أن “الاصرار على بعض الفقرات في قانون الانتخابات هو اصرار على تشويه العملية الانتخابية في الوقت الذي يحرص المشرعون على تقليص وتصغير الدوائر الانتخابية في الوقت نفسه يحرصون على العد والفرز الالكتروني الذي وجدنا منه الكوارث في الانتخابات الماضية”.

وتساءل “هل يعقل 30 الف صوت في دائرة انتخابية يلجأ الى العد الالكتروني وهي من الممكن عدها وفرزها يدويا الحرص على تقليص الدوائر الانتخابية الى اقضية من بعض الاطراف هي اشكالية من اجل عودة الناس الى القبلية والعشائرية وخلق محيط انتخابي يمكن للمال الحرام ان تؤثر على ارادة الناس”.

وطالب أمين رئيسي الجمهورية والوزارء بان “يحرصا على ان تكون الانتخابات المقبلة نريهة وعادلة ومعبرة على تطلعات الناس ونطالب الجهات المعنية والكتل السياسية ان تقف بوجه مايحدث الان لكي يخرق قانون يلبي طموحات الشارع العراقي”.( النهاية)