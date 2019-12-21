المستقلة / أكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، أنها لا تتبنى أي مرشحٍ ومهمتها تهيئة الظروف لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال النائب نعيم العبودي إن “موقفنا في كتلة صادقون لا نتبنى أي مرشح بعينه بل إننا لسنا في وارد تقديم مرشحين لوزارات في الحكومة القادمة والتي ستكون مهمتها تهيئة الظروف لإنتخابات مبكرة”.

وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

وقالت المصادر إن “رئيس الجمهورية قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الاكبر عددا”، مبينا ان الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء”.