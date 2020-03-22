كتلة سائرون تعلن موقفها من حكومة الزرفي

( المستقلة)…. أكد النائب بدر الزيادي عن كتلة سائرون النيابية اتخاذ موقف “المحايد” تجاه رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي .

وقال الزيادي في تصريح لل( المستقلة)…. اليوم الأحد إن “تحالف سائرون لغاية اللحظة لم يتخذ موقفاً رسمياً بشان دعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من عدمه، ما يشاع في وسائل الاعلام عن دعم سائرون للزرفي غير صحيح”.

وأشار الزيادي إلى أن “الزرفي سيشكل الكابينة الوزارية ويحضر فيها إلى البرلمان ، الا انه قد لا ينجح في الحصول على ثقة البرلمان وتشكيل حكومته”.( النهاية)