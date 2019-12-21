كتلة تحالف الصدر ترد على البناء حول الكتلة الاكبر

(المستقلة)… رد القيادي في كتلة تحالف “سائرون” النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي يوم السبت على الجدل المثار حول الكتلة الاكبر التي يتمخض عنها ترشيح رئيس مجلس وزراء جديد بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الكعبي في تصريح له تلقته (المستقلة) اليوم انه “لاعودة للكتلة الاكبر، فقد حُسِم موضوعها في الجلسة الاولى، و على أثر ذلك تم تشكيل الحكومة المستقيلة”.

واضاف انه “على رئيس الجمهورية الآن تسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الجديدة .

ومن المقرر ان يخاطب تحالف البناء رئيس المحكمة الاتحادية، ورئيس الجمهورية لكي يتم تحديد الكتلة الاكبر.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد والمناطق والمدن ذات الغالبية الشيعية الحاكمة احتجاجات تطالب بانهاء حقبة الاحزاب التي ادارة السلطة في البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين والتوجه الى انتخابات مبكرة ضمن قانون عادل يمكن من صعود المستقلين.(النهاية)